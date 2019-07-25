Ликвидация последствий. Путин дал два десятка поручений по наводнению в Иркутсткой области

Путин побывал в Иркутской области в ночь на 30 июня, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией после наводнения. Тогда же он провел совещание, поставив первоочередные задачи по ликвидации последствий паводков. Неделю назад глава государства снова прилетел в регион, встретился с жителями, узнал об их проблемах и надеждах, а потом жестко раскритиковал чиновников за то, как ликвидируются последствия ЧП. На совещании с членами правительства в среду глава государства вновь вернулся к теме, указав на обязательность срочного выполнения всех планов по ликвидации последствий наводнения и оказания необходимой помощи пострадавшим. По итогам был подписан перечень поручений, опубликованный в четверг на сайте Кремля.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который лично строго контролирует ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области, подписал перечень поручений. В него включены два десятка указаний правительству РФ и властям региона, которые касаются выплат и обеспечения жильем пострадавших, нового строительства и производств.

Первым пунктом поручений значатся несколько вопросов, касающихся помощи людям. Так, Путин потребовал от правительства РФ обеспечить "завершение в срок до 1 августа 2019 года формирования списков граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, и в срок до 10 августа 2019 года выплат им денежных средств в полном объеме". Кабмину также необходимо предусмотреть "проведение в срок до 1 сентября 2019 года оценки ущерба, нанесенного в ходе наводнения жилым помещениям граждан, объектам социальной инфраструктуры, в том числе дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям, объектам транспортной и коммунальной инфраструктуры, объектам энергетической инфраструктуры". Также до 1 сентября следует провести "оценку ущерба личным подсобным хозяйствам граждан, включая утрату урожая, поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, и принятие решения о его возмещении".

Кроме того, президент указал на необходимость разработать и утвердить "до 15 августа 2019 года пообъектный план обеспечения граждан, лишившихся жилых помещений, жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, и социальными объектами, в том числе общеобразовательными организациями к началу нового учебного года, предусмотрев ответственных лиц за каждую группу объектов".

Кабинет министров должен обеспечить "разработку и принятие программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, поврежденных или утраченных административных зданий".

Отдельно Путин выделил проблему обеспечения жильем многодетных семей. В перечне поручений значится пункт о необходимости "обеспечения жилыми помещениями, соответствующими установленным нормам, семей, имеющих трех и более детей и лишившихся жилых помещений".

Ответственным за выполнение этих поручений назначен вице-премьер Виталий Мутко.

Проблемы производства

Глава государства не обошел вниманием и проблемы производства и малого бизнеса в Иркутской области. Так, к 25 июля правительство РФ должно предусмотреть "предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от наводнения на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности".

Премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Иркутской области Сергей Левченко назначены ответственными за рассмотрение вопроса "о размещении новых производств в городе Тулун Иркутской области в целях снижения монопрофильности его экономики и создания новых рабочих мест". Данную проблему Путин выделил на совещании в среду, подчеркнул, что Тулун - моногород, в котором необходимо организовать современные рабочие места. На выполнение данного требования президент отвел срок до 1 сентября.

Будущие стройки

На будущее Путин поручил властям регионов установить границы зон подтопления и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости. Также, по мнению президента, необходим запрет на выдачу земельных участков в зонах подтопления в Дальневосточном округе.

"Органам государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить установление границ зон затопления и подтопления на территориях субъектов Российской Федерации и внесение изменений в документы территориального планирования субъектов Российской Федерации и соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости", - такой пункт значится в перечне поручений главы государства.

Кроме того, правительству РФ совместно с властями регионов поручено "обеспечить проведение инвентаризации гидротехнических сооружений и формирование системы регулярного мониторинга и оценки технического состояния гидротехнических сооружений и контроля за их эксплуатацией". Срок исполнения - 1 ноября 2019 года.

Глава государства поручил правительству РФ "обеспечить установление запрета предоставления гражданам земельных участков в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в границах зон затопления и подтопления". Путин дал три недели, чтобы "обеспечить принятие нормативных правовых актов в целях реализации положений законодательства Российской Федерации, предусматривающих ограничения на строительство жилья и объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в границах зон затопления и подтопления".

До 25 августа необходимо "определить единственного исполнителя закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 2019-2020 годах в целях строительства объектов капитального строительства, необходимых для ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области".

Защита лесов

Президент поручил правительству до 1 сентября создать рабочую группу для борьбы с незаконными вырубками леса с использованием космических технологий. В частности, необходимо "обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС России с целью обеспечения мониторинга лесопользования, выявления и пресечения нарушений, прежде всего незаконных рубок и вывоза леса, в том числе с использованием системы "ГЛОНАСС", космической съемки и иных технических средств".

Глава государства также поручил своей Администрации до 30 декабря "обеспечить рассмотрение на заседании Государственного совета РФ вопросов лесопользования, включая меры, направленные на пресечение нарушений в этой сфере".

Ответственность региона

Путин дал несколько отдельных указаний губернатору Иркутской области Левченко. Так, местным властям надлежит "обеспечить оперативное информирование граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области, о местах оказания необходимой им помощи, порядке восстановления утраченных документов и переселения из пострадавших населенных пунктов, праве на получение предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат".