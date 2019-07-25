Регионы РФ готовы предложить жилье и работу пострадавшим от паводка жителям Прибайкалья

ТУЛУН, 25 июля. /ТАСС/. Российские регионы готовы предложить жилье и рабочие места жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка и желающим переехать, сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Будем обсуждать с ними (представителями регионов - прим. ТАСС) вопрос о возможности принять жителей Иркутской области, если "шлагбаум" будет открыт, и действие материальной помощи, которая будет выдана, не станет ограничиваться одним субъектом РФ, а распространится на другие. Сегодня такие предложения от других субъектов поступают, они готовы подключаться и поработать по вопросу предоставления рабочих мест, а не только жилья", - сказал Якушев.