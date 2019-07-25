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Паводок в Иркутской области

Регионы РФ готовы предложить жилье и работу пострадавшим от паводка жителям Прибайкалья

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, встреча с представителями российских регионов, где будет обсуждаться этот вопрос, состоится 26 июля

ТУЛУН, 25 июля. /ТАСС/. Российские регионы готовы предложить жилье и рабочие места жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка и желающим переехать, сообщил в четверг на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"Будем обсуждать с ними (представителями регионов - прим. ТАСС) вопрос о возможности принять жителей Иркутской области, если "шлагбаум" будет открыт, и действие материальной помощи, которая будет выдана, не станет ограничиваться одним субъектом РФ, а распространится на другие. Сегодня такие предложения от других субъектов поступают, они готовы подключаться и поработать по вопросу предоставления рабочих мест, а не только жилья", - сказал Якушев.

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Он уточнил, что встреча с представителями ряда российских регионов, на которой будет обсуждаться вопрос возможного переселения пострадавших от паводка жителей Иркутской области, состоится в пятницу, 26 июля.

В настоящее время по сертификатам на приобретение жилья, которые выдают жителям в зоне наводнения, можно купить жилплощадь в любом городе Иркутской области.

За время паводка, который начался в конце июня, в 109 населенных пунктах девяти районов Иркутской области было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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