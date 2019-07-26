Моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Краснодар

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Моряки с танкера Nika Spirit, задержанного на Украине, прибыли на территорию Краснодарского края в пятницу, сообщили ТАСС в Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

"Они сегодня прибыли в Краснодар", - сказал собеседник агентства.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру IМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива". Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.