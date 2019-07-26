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Задержание российского танкера на Украине

Моряки с задержанного Украиной танкера прибыли в Краснодар

25 июля СБУ задержала в порту Измаил российский танкер Nika Spirit
Танкер Nika Spirit Владимир Владиславлев/ТАСС
Описание
Танкер Nika Spirit
© Владимир Владиславлев/ТАСС

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Моряки с танкера Nika Spirit, задержанного на Украине, прибыли на территорию Краснодарского края в пятницу, сообщили ТАСС в Международной федерации транспортных рабочих (ITF).

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"Они сегодня прибыли в Краснодар", - сказал собеседник агентства.

В четверг Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру IМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, "как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива". Задержанное судно "признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте", добавили в СБУ.

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УкраинаРоссияЗадержание российского танкера на Украине
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