Задержанный на 31 час из-за тумана самолет вылетел с Сахалина на Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июля. /ТАСС/. Самолет, следующий по направлению Южно-Сахалинск - Курильск (остров Итуруп Большой Курильской гряды), в пятницу вылетел в пункт назначения после 31 часа задержки из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Самолет вылетел из Южно-Сахалинска в Курильск", - сказал собеседник агентства.

В четверг, 25 июля, запланированный на 08:40 по местному времени (00:40 мск) авиарейс Южно-Сахалинск - Курильск был задержан на четыре часа из-за сильного тумана и дождя на Курилах. Затем из-за ухудшения погоды на территории аэропорта прилета рейс перенесли на пятницу 14:40 (06:40 мск), а потом на 16:00 (08:00 мск).