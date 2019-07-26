В ОБСЕ разочарованы решением федеральных властей США возобновить смертные казни

ВАРШАВА, 26 июля. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ раскритиковало решение федеральных властей США возобновить приведение в исполнение смертных приговоров после длительного перерыва. Соответствующее заявление глава Бюро Ингибьерг Сольрун Гисладоттир разместила в пятницу в своем Twitter.

"Глубоко разочарована решением Министерства юстиции Соединенных Штатов возобновить федеральные казни - жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание. Как часто повторял БДИПЧ, все страны ОБСЕ взяли на себя обязательство сохранять полную отмену смертной казни на рассмотрении", - написала она.

Как сообщили власти США, начиная с 9 декабря 2019 года планируется казнить пятерых заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства. По сведениям газеты The Washington Post, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций. Несмотря на перерыв в применении смертной казни на федеральном уровне, высшая мера наказания в США применялась в последние годы на уровне властей штатов.