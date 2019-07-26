В Кисловодске восстановят разрушенный вандалами барельеф Лермонтова

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Барельеф поэта Михаила Лермонтова, который уничтожили в национальном парке Кисловодска (Ставропольский край), будет восстановлен, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Воссозданный в бронзе барельеф Лермонтова будет в ближайшее время установлен на свое историческое место. На весть о происшествии сразу же откликнулись научно-исследовательская и культурно-просветительская региональная общественная организация "Время Лермонтова", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый барельеф сделает член Союза художников России, народный художник республики Северная Осетия-Алания Николай Ходов. Он также является автором памятника М.Ю. Лермонтову, установленного в парке Кисловодска на горе Красное солнышко. "Скульптор-монументалист предложил в кратчайшие сроки создать и передать в дар парку новый бронзовый барельеф поэта. Ходов уже приступил к работе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июля в нацпарке Кисловодска неизвестные уничтожили барельеф русского поэта, установленный в 1948 году. Полиция проводит проверку.