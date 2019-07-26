С 1 ноября водители смогут оформлять ДТП за 15 минут

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Водители, попавшие в ДТП без пострадавших, с 1 ноября смогут оформить европротокол, не заполняя бумажный бланк, все манипуляции можно будет осуществить онлайн через специальное приложение в смартфоне. Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, проект суперсервиса "Оформление европротокола онлайн" в пилотном режиме стартует в четырех регионах страны.

"Эта услуга [с 1 ноября] будет доступна для четырех регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Почему они выбраны? Потому что эти регионы наиболее обеспечены мобильной связью, с хорошей зоной покрытия, люди активнее пользуются мобильными устройствами, плюс к этому, страховых компаний здесь больше. Кроме того, с 1 ноября у водителей появится дополнительная возможность не заполнять бумажное извещение европротокола, то есть при наступлении ДТП человек, который скачал мобильное приложение, сможет на смартфоне оформить ДТП без пострадавших", - сказал он на встрече с экспертным сообществом, отметив, что идентификация водителей будет проведена через портал госуслуг.

По его словам, дальнейшее развитие эксперимента будет продолжено, но сначала необходимо проверить техническую работу сервиса, после чего принимать решение по внедрению проекта по всей России.

Ранее сообщалось, что президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, возглавляемый вице-премьером РФ Максимом Акимовым, в целом одобрил концепцию комплекса госуслуг в режиме онлайн - так называемого суперсервиса "Оформление европротокола онлайн".

Проект суперсервиса, разработанный ЦБ РФ при поддержке Минкомсвязи, позволит гражданам через портал госуслуг или мобильные приложения без участия сотрудников ГИБДД оформлять извещения о ДТП в электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. При этом водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис для извещения будут поступать из личного кабинета водителя, ему нужно будет лишь проверить их правильность и загрузить фото с места происшествия. Таким образом, считают в правительстве, запуск суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как следствие, количество связанных с авариями пробок на дорогах. Кроме того, в личном кабинете на портале госуслуг граждане получат возможность хранить, использовать документы на автомобиль, страховые полисы, данные о ДТП, а также в "один клик" направлять Российскому союзу автостраховщиков и страховой компании документы для рассмотрения, получения необходимых статусов регистрации и решения других вопросов.

О суперсервисах

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.