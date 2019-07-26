Глава Совета муфтиев России выразил соболезнования в связи со смертью президента Туниса

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, Совета муфтиев России и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной президента Туниса господина Бежи Каид ас-Себси", - гласит сообщение сайта.

Муфтий отметил роль президента Туниса в демократизации страны. "Ас-Себси был важным политическим деятелем в Тунисе и ведущей фигурой в процессе перехода североафриканской страны к демократии. Занимая пост президента республики с 2014 года по настоящее время, он показал себя истинным сыном своей Отчизны. Мы в молитве о том, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля (Свят Он и Велик - ТАСС) принял душу покойного президента как душу истинного правоверного, смилостивился над ним, облегчил его испытания вплоть до Судного дня, а в День суда определил его место в Раю", - цитирует его сайт СМР.

Бежи Каид ас-Себси, занимавший пост президента Туниса с 2014 года, умер в четверг в возрасте 92 лет. Церемония прощания пройдет 27 июля. Премьер-министр республики Юсеф Шахед объявил семидневный национальный траур в связи со смертью главы государства. По словам сына президента Хафеза Каида ас-Себси, причиной смерти его отца стали последствия пищевого отравления.