Адвокаты советуют не ходить на несанкционированные акции и не играть в революционеров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Адвокаты советуют не участвовать в несанкционированной акции, которая планируется 27 июля на Тверской улице в Москве, так как за это может грозить административная ответственность в виде штрафов и арестов, а также уголовное дело.

"Совет один. Он одновременно и практический, и юридический: не играть в революционеров и не заниматься бессмысленным хайпом. Сейчас не начало XX века, появилось много других инструментов для эффективного и законного отстаивания своих прав", - сказал ТАСС адвокат Игорь Бушманов.

Он посоветовал потратить энергию на полезные дела: помощь близким, детям, пожилым, инвалидам. "Если все же убеждения требуют "выйти в поход", надо постараться заручиться поддержкой на этот день или пригласить с собой за компанию квалифицированного адвоката. С ним заблаговременно заключить письменное соглашение на оказание юридической помощи, чтобы, имея на руках удостоверение и ордер, адвокат сразу мог организовать защиту на месте возможного задержания или в тот же день вступить в административное производство в отношении задержанного", - рекомендовал Бушманов.

Адвокат Станислав Мальцев напомнил, что несогласованной акцией называется проведение собрания граждан без получения соответствующего разрешения, что влечет ряд последствий для ее участников. "Участников и организаторов такой акции задерживает полиция, доставляет в отдел и составляет протоколы о совершении административного правонарушения по какой-либо из частей ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Законом также предусмотрена уголовная ответственность для организаторов митинга в соответствии со ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга")", - сказал Мальцев ТАСС.

Не ходить на несанкционированные акции независимо от политических взглядов призвал и адвокат Дмитрий Аграновский. "У нас в стране очень жесткая практика в отношении несанкционированных мероприятий. Можно попасть под административную или уголовную ответственность. На деле же ничего акция не принесет, а люди могут пострадать", - отметил юрист.

Предупреждения прокуратуры и полиции

Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированной акции. Организаторами этого мероприятия в ведомстве назвали Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Максима Круглова, Дмитрия Клочкова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Сергея Цукасова, Романа Юнемана, Константина Янкаускаса, Илью Яшина. До этого им уже указывали на недопустимость нарушения законодательства в связи с организацией аналогичной акции 14 июля, однако предостережения они проигнорировали, в связи с чем проводится административное расследование. Прокурор Центрального административного округа Москвы повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

Помимо прокуратуры, об ответственности предупредила и московская полиция. "Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от участия в нем [митинге]", - призвали в ГУ МВД по Москве, пообещав принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

24 июля в столичном главке СК сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий") по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома 14 июля. Тогда на эту незаконную акцию под названием "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" пришли около тысячи человек. Участники митинга собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.

20 июля в ходе согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму некоторые организаторы и участники предложили 27 июля собраться у здания мэрии Москвы, если этих кандидатов не допустят к выборам.