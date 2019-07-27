Комсомольск-на-Амуре прощается с погибшим после пожара в лагере "Холдоми" мальчиком

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Жители Комсомольска-на-Амуре пришли в субботу к зданию драматического театра, чтобы проститься с погибшим после пожара в палаточном лагере в "Холдоми" мальчиком. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

Похоронят мальчика на городском кладбище рядом с другими погибшими детьми на так называемом квартале почетных граждан. Ребенок умер в больнице, получив ожоги почти 100% тела. Он пытался спасти из огня других детей. В интернете после трагедии появилась петиция, призывающая наградить ребенка посмертно за проявленную смелость. Петицию подписали уже около 124 тыс. россиян. Идею поддержали также в правительстве Хабаровского края, пообещав обратиться в соответствующие органы, подготовив все документы.

В лицей, где учился мальчик, люди все время после пожара несли цветы. В учреждении о нем вспоминают, как об умном ребенке, хорошем ученике, верном друге.

На этой неделе в Комсомольск-на-Амуре и Амурске простились с тремя погибшими девочками. Одна из них погибла во время пожара, две других умерли в реанимации в те же сутки.