Полиция начала задержания пришедших на несанкционированную акцию у мэрии Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Задержания участников несанкционированного митинга начались в центре Москвы у здания мэрии, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Патрулирующие территорию возле мэрии сотрудники полиции предупреждают собравшихся о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями. После этого начались задержания, периодически правоохранители перекрывают проходы для людей. Задержанных доставляют в автозаки, стоящие вдоль Тверской улицы. Как сообщает корреспондент ТАСС, задержаны уже несколько десятков человек.

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Опрошенные ТАСС адвокаты также призвали "не играть в революцию", а заняться полезными делами, либо приходить на незаконную акцию сразу с адвокатом, так как за участие в ней грозит административная ответственность в виде штрафа и ареста, но возможно и возбуждение уголовного дела.