В Киеве завершился крестный ход по случаю 1031-летия Крещения Руси

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Крестный ход по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси завершился в Киеве. Как сообщила в субботу столичная полиция, во время массовых мероприятий не было зафиксировано нарушений общественного порядка.

"Нарушений общественного порядка и провокаций не зафиксировано", - отметили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины, ссылаясь на первого замглавы ведомства Сергея Ярового.

По предварительной информации, в массовых мероприятиях, посвященных 1031-й годовщине Крещения Руси-Украины, приняли участие до 30 тысяч верующих из разных регионов Украины, сказал представитель МВД, добавив, что окончательное количество участников уточняется.

По его словам, безопасность граждан обеспечивали 4 тысячи представителей правоохранительных органов: сотрудники полиции, патрульные, взрывотехники, кинологи, бойцы нацгардии и спасатели. Была также усилена безопасность в метрополитене. Яровой добавил, что полицейские продолжают усиленно патрулировать украинскую столицу.

"Кроме обеспечения общественного порядка, правоохранители и в дальнейшем будут сопровождать верующих к местам их проживания, откуда они приехали в столицу", - сказал первый заместитель министра внутренних дел.

Между тем, Украинская православная церковь сообщила о 300 тысяч верующих, которые приняли участие в сегодняшнем молитвенном шествии.