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Медведев 28-29 июля в Севастополе посетит парад в День ВМФ и обсудит нацпроекты

Премьер также проведет встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 и 29 июля будет находиться с рабочей поездкой в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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В воскресенье председатель правительства посетит парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня Военно-морского флота России, а на следующий день, 29 июля, проведет совещание о ходе реализации национальных проектов в Крыму и Севастополе. Акцент на совещании предполагается сделать на нацпроектах в сферах здравоохранения, образования и культуры.

В мероприятии примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Во время поездки Медведев также проведет встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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