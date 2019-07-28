В Тулуне срочно засыпали водосток в дамбе в связи с угрозой нового подтопления

ИРКУТСК, 28 июля. /ТАСС/. Отверстие в дамбе в Тулуне, которое делали для отвода воды во время паводка, срочно засыпали в связи с продолжительными дождями и новым повышением уровня воды в реке Ие. Об этом в воскресенье сообщил журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"В дамбе в Тулуне были проделаны шесть отверстий, чтобы вода стекала из той территории, куда она перехлестнулась через дамбу. И мы до позавчерашнего дня пять из них засыпали, восстановили дамбу в том уровне, в каком она была. Одно отверстие оставляли, через него организовывали сток. Но мы получили предупреждение Гидрометцентра о том, что вода в Ие поднимется (не на тот уровень, который был: почти 14 м, а может подняться до 2 м), поэтому я поручил министерству природных ресурсов в срочном порядке привлечь железнодорожный батальон, они в течение светлого времени это отверстие засыпали", - сказал Левченко.

Как сообщается на сайте администрации Тулуна, уровень воды в Ие, согласно данным на 12:00 по местному времени (07:00 мск), составляет 647 см при критической отметке 700 см.

За минувшие сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков - 104 мм, уровень воды в реке за ночь вырос на 70 см.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов, в девяти районах в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. жилых домов, в которых жили 42,7 тыс. человек. Также были подтоплены почти 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. В пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается ликвидация последствий.