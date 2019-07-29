Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Янкаускаса арестовали на семь суток

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Зюзинский районный суд Москвы арестовал на семь суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса за участие в несанкционированной акции протеста в центре Москвы 27 июля. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

"Янкаускас признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации"). Ему назначено наказание в виде семи суток ареста", - сказал представитель суда.

Ранее Щербинский суд Москвы за аналогичное правонарушение арестовал на 10 суток Илью Яшина. Как следует из информации, полученной из различных судов Москвы, большинство задержанных участников несогласованного митинга получили штрафы от 10 до 15 тыс. рублей.

В минувшую субботу сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек.

Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.