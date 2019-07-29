Студия Kyoto Animation не будет прекращать работу

ТОКИО, 29 июля. /ТАСС/. Компания Kyoto Animation, чья анимационная студия в Киото была уничтожена в результате поджога, не намерена прекращать работу, несмотря на это происшествие. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении ее президента Хидэаки Хатты.

"Беспрецедентное злодеяние отняло у наших друзей и коллег их светлое будущее. Другие наши коллеги госпитализированы и страдают, борясь за свою жизнь. Пожалуйста, дайте нам немного времени. Мы обещаем, что Kyoto Animation продолжит создавать анимационные произведения, которые помогут людям мечтать. Мы не сдаемся и не уходим спокойно в темноту", - отмечается в нем.

Заявление опубликовано на сайте компании на японском, английском, китайском и корейском языках.

Пожар на анимационной студии Kyoto Animation произошел 18 июля. Злоумышленник проник в здание с двумя канистрами бензина и устроил поджог. В результате инцидента погибли 35 человек, около 30 находятся в больнице с ожогами.