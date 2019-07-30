Пассажиров отмененного рейса Red Wings доставили из Симферополя в Москву другим бортом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Пассажиры отмененного в понедельник из-за неисправности самолета рейса WZ-306 авиакомпании Red Wings утром во вторник вылетели из Симферополя в Москву другим бортом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Рейс WZ-9310 с пассажирами рейса WZ-306 вылетел в Москву", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в понедельник рейс WZ-306 несколько раз переносили. Позже 211 пассажирам объявили, что рейс отменяется, и доставили их в гостиницу.

В Red Wings добавили, что "авиакомпания приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства". Задержка вылета составила более 15 часов.

Ранее сообщалось, что 25 июля самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-786 из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности стойки шасси. В тот же день 136 пассажиров вылетели в Петербург другим бортом.