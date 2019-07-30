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Спасатели в Бурятии вылетели на поиски группы туристов, попросившей о помощи

Ранее во время сплава по реке Урик погиб один из членов туристической группы

ТАСС, 30 июля. Группа спасателей во вторник вылетела на вертолете Ми-8 на поиски 12 туристов, которые ранее сообщили, что не могут самостоятельно покинуть труднодоступную местность у пересечения рек Урик и Даялык в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Окинского района Бурятии сообщили, что во время сплава по реке Урик от переохлаждения погиб один из членов группы. Изначально предполагалось, что к туристам отправится наземная группа спасателей.

"Погода позволила задействовать авиацию, и сегодня в предполагаемый район, где находится группа, отправились спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда на борту вертолета Ми-8 МЧС России", - сказали в пресс-службе, отметив, что связи с туристами по-прежнему нет.

На прошедшей неделе из-за сильных дождей в Бурятии начались паводки. Вода подтопила дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики.

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