В Бурятии один человек погиб во время сплава по реке

ТАСС, 29 июля. Турист погиб во время сплава по реке Урик в Бурятии, борт МЧС для эвакуации тургруппы направят не ранее чем через два дня из-за сложных погодных условий, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Окинского района Бурятии.

"На реке Урик сплавлялись 12 человек. Один из них погиб вследствие переохлаждения. Вся группа стоит на пересечении рек Урик и Даялык, запросили помощь. Через два дня вылетает поисковая группа МЧС, вертолеты ... в связи с погодными условиями - дожди у нас идут", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Бурятии начались паводки. Вода подтопила дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики.