СПЧ просит ЦИК привлечь членов совета к перепроверке подписей кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Центризбирком России с просьбой привлечь членов совета к участию в рабочих группах для повторной проверки подписей избирателей у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

"В настоящий момент, когда абсолютно рутинный вопрос проверки подписей избирателей при выдвижении кандидатов в депутаты Мосгордумы усилиями заинтересованных лиц трансформировался в большую общественную проблему, представляется важным обеспечить максимальную прозрачность процедуры рассмотрения жалоб кандидатов, поступивших в ЦИК России", - говорится в сообщении на сайте СПЧ во вторник.

В совете напомнили, что согласно закону, ЦИК может принимать решения о достоверности или действительности подписей избирателей по своему усмотрению. "Представляется, что адекватный учет волеизъявления избирателя является при этом главной целью. Сотрудничество СПЧ с Центризбиркомом имеет давнюю и весьма позитивную историю, которая помогает эффективно защищать избирательные права граждан. Традицию сотрудничества закономерно продолжило бы включение представителей совета в рабочие группы по проверке подписей избирателей", - отметили в СПЧ.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она напомнила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Мосгоризбирком 25 и 26 июля оставил без удовлетворения жалобы ряда так называемых независимых кандидатов на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы. В частности, в регистрации было отказано Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константинасу Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице, Елене Русаковой и Любови Соболь. Впоследствии Жданов, Серебрянская и Лисица обжаловали решение городской комиссии в Центризбиркоме.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России". Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.