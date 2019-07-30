В Бурятии спасли 18 туристов, которые не могли выбраться из ущелья

ТАСС, 30 июля. Спасатели в Бурятии помогли группе из 18 туристов выбраться из ущелья на реке Кынгырга возле поселка Аршан Тункинского района. Никто не пострадал, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"Из-за разлива реки Кынгырга группа из 18 туристов в воскресенье оказалась замкнута в ущелье. Они оказались опытными путешественниками и сразу обратились к спасателям, связавшись с ними по мобильным телефонам. Бурятская поисково-спасательная служба организовала эвакуацию туристов", - сказали в пресс-службе.

Представители агентства уточнили, что спасательная операция продолжалась около суток, так как сотрудникам МЧС пришлось соорудить переправу через реку. "Вчера поздним вечером всех туристов эвакуировали. Никто не пострадал", - отметили в ведомстве.

В понедельник стало известно, что во время сплава по реке Урик в Бурятии от переохлаждения погиб один из членов другой туристической группы. Остальные 11 туристов не могут самостоятельно покинуть труднодоступную местность у пересечения рек Урик и Даялык. Во вторник за ними вылетела группа спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России.

На прошедшей неделе из-за сильных дождей в Бурятии начались паводки. Вода подтопила дороги, дворы и подвалы в четырех районах республики. В Джидинском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.