Более 20 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России в 2018 году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 20 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли в 2018 году. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018", опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ.

"В 2018 году умерло от ВИЧ-инфекции 20 тыс. 597 человек, что составит 14 [случаев] на 100 тыс. населения (в 2017 году - 20 тыс. 45 человек; 13,7 на 100 тыс. населения; рост показателя "смертность от ВИЧ-инфекции" на 2,2%). Доля ВИЧ-инфекции, как причины смерти, в структуре смертности населения России от инфекционных и паразитарных болезней увеличивается: 2005 год - 3,9%; 2017 год - 57,2%; 2018 год - 59,5%. В структуре смертности населения России от всех причин также увеличивается: 2005 год - 0,07%; 2017 год - 1,1%; 2018 год - 1,1%", - говорится в докладе.

Отмечается, что большинстве умерших от заболевания за последний год, люди в возрасте от 25 до 55 лет (76,7%, 2017 год - 79,6%). Почти 16% смертей приходится на 45-54 года, около 5% - на 55-64 и в возрасте от 65 лет умерли более 1,1% людей. Пик смертности от ВИЧ, как среди мужчин, так и женщин, приходится на период от 25 до 34 лет (22,3 случая на 100 тыс. населения). "ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выходит на одно первых мест в структуре смертности населения (2018 год). От ВИЧ-инфекции в данном возрасте (без случаев смерти от внешних причин) умирает больше (15,8%), чем от злокачественных новообразований (13,1%), заболеваний органов дыхания (5,4%), пищеварения (14,9%) и нервной системы (3,6%), ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%)", - говорится в докладе.

Показатель "распространенность ВИЧ" на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Уральском (108,2), Сибирском (124,9) и Приволжском (68,2) федеральных округах; из субъектов РФ - в Иркутской (200,9), Кемеровской (165,6), Новосибирской (135,1), Свердловской (132,0) областях, и Пермском крае (152,5). "В 2018 году умерло от всех причин 30 тыс. 302 пациентов, инфицированных ВИЧ, состоявших на учете (в 2017 году - 26 тыс. 965 человек; рост на 12,4%)", - сказано в тексте.