В Швеции началось второе судебное заседание по делу A$AP Rocky

Суду предстоит заслушать свидетелей и, возможно, обвиняемых. Адвокат A$AP Rocky допросит потерпевшего.

Мировая звезда рэпа A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка произошла 30 июня. Шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против A$AP Rocky и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение и он был вынужден защищаться.

Защита и прокурор используют одни и те же технические доказательства, фильмы и фотографии, но толкование хода событий у них разное. Прокурор утверждает, что обвиняемый во время нападения держал в руках стеклянную бутылку, в то время как защитник считает, что бутылки не было вообще.

Также спорным является вопрос, есть ли у A$AP Rocky прозвище Гарлем. В смс помощницы рэпера, которое прокурор использует в качестве доказательства, написано, что Гарлем ударил кого-то бутылкой.

Первый день слушаний

На своем первом заседании по делу прокурор провел допрос истца - 19-летнего беженца из Афганистана. Потерпевший требует 139,7 тыс. крон ($14 тыс.) в качестве компенсации, в том числе за "унижение, причинение боли, потерю дохода". Он заявил, что его били бутылками по правой стороне затылка, хотя не мог с уверенностью сказать, кто именно нанес удары. В больнице также не обнаружили никаких серьезных травм головы.

A$AP Rocky признает, что бросил истца на землю, наступил ему на руку и нанес удар в плечо. Но именно афганец и его приятель начали приставать к компании исполнителя. Охранник оттолкнул афганца, при этом сломались наушники потерпевшего, поэтому он последовал за артистом. A$AP Rocky и двое других обвиняемых утверждают, что насилие являлось для них защитой в чрезвычайной ситуации, которую они восприняли как риск для жизни или здоровья, так как увидели кровь на майке телохранителя.

Свидетелем истца выступит его 20-летний афганский знакомый, который был рядом во время инцидента. Этого молодого человека привезут в зал суда из СИЗО, куда он попал по подозрению в краже в двух магазинах в центре Стокгольме - уже после драки с A$AP Rocky. Друг пострадавшего был при этом вооружен ножом.