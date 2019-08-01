МИД России: остается множество вопросов к организаторам поездки убитых в ЦАР журналистов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Расследование произошедшего год назад убийства в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко продолжается, к организаторам данной поездки есть много вопросов. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов, - указали в дипведомстве. - Так, посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Радченко, Джемаль, Расторгуев работали без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки".

"Хотели бы отметить, что на сайте МИД России, Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, посольства России в Банги размещена информация о сложной военно-политической обстановке в ЦАР с рекомендациями воздерживаться от поездок в это государство, а тем более за пределы столицы, - обратили внимание на Смоленской площади. - Лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия".

"В очередной раз возникает вопрос о том, какие задачи ставили перед собой организаторы этой поездки, поручая журналистам предприятие, заведомо ставящее под угрозу их жизни", - добавили в министерстве.

Российские журналисты были убиты в конце июля 2018 года в ЦАР, где находились для съемок документального фильма. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве и ведет расследование совместно с компетентными органами республики.