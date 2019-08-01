Жителей сел Приамурья и Сибири эвакуируют из-за паводков

В Иркутской области, где проходит вторая волна дождевого паводка, в 44 населенных пунктах остаются подтопленными 1 тыс. 786 домов с населением более 1,8 тыс. человек, четыре социально значимых объекта, два автомобильных моста, 19 участков автодорог. Остается перекрытым участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", который проходит по городу Тулуну, где из берегов вышла река Ия. На стоянках скопилось более 1,5 тыс. автомобилей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. По прогнозу Упрдор "Прибайкалье", трассу откроют 2 августа.

На территории Амурской области, где 25 июля ввели режим ЧС из-за паводка, вызванного сильными дождями, остаются подтопленными 462 жилых дома, 962 приусадебных участка, всего эвакуированы 2572 человека, из них 902 - дети. Только за последние сутки в области эвакуированы почти 200 человек. Наиболее сложная ситуация сейчас складывается в городе Белогорске и в Благовещенском районе. Для оповещения жителей сформированы рабочие группы, которые уже работают с людьми. Принять эвакуированных готовы пункты временного размещения.

Выплаты, вакцинация и восстановление коммуникаций

Более 700 жителей Амурской области уже обратились к региональным властям с заявлениями об ущербе, по последним данным, выплаты на общую сумму 3 млн 50 тыс. рублей получили 255 человек. При этом выплаты гражданам продолжатся.

"Если первоначально мы говорили лишь о сдерживании паводка, то сейчас пора срочно переходить к следующим этапам работы. Это ремонтно-восстановительные работы и выплаты гражданам", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Так, например, жителям села Углового, которые ранее отказались от эвакуации и пережидали паводок на крыше школы и сопке, для дезинфекции передали специальные средства с подробной инструкцией. Также привезли гуманитарную помощь: хлеб, воду, макароны и вакцины. В субботу в село планируют направить борт с одеждой, постельным бельем, одеялами, матрасами. При этом с селом уже восстановлено автомобильное сообщение, на месте работают электрики и проверяют, можно ли подключить подстанцию.

В Иркутской области в пострадавших от паводка населенных пунктах продолжается откачка воды из зданий, разбор завалов, восстановление мостов и дорог. В Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка, приостановлена работа котельных, водозабор работает в штатном режиме, но в систему водоснабжения подается техническая вода, питьевую жителям подвозят. В городе Байкальске, который расположен на юге Иркутской области на берегу Байкала, возобновили холодное водоснабжение, которое прерывалось из-за повреждения коммуникаций.

Выдача гуманитарной помощи

Нескончаемый поток людей приходит в пункт сбора помощи в Благовещенском комплексном центре социального обслуживания населения. Только здесь с начала паводка люди передали уже более 8 тонн самых разных вещей, которые сейчас так нужны пострадавшим. В основном амурчане несут детскую и взрослую одежду и обувь, полотенца, постельное белье, матрасы, подушки, одеяла, теплые вещи, предметы личной гигиены. Отдельно собирают канцелярские принадлежности - они понадобятся семьям с детьми, которых необходимо готовить к новому школьному году.

"Ежедневно сотрудники центра отсортировывают сотни килограммов вещей. В эти сложные дни для региона как никогда чувствуется, насколько наша амурская семья - большая, крепкая и сплоченная. Я хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто принял участие, кто оказал помощь", - рассказала директор Благовещенского центра Оксана Подкорытова.

Эвакуированные из зон подтопления жители будут получать пенсии в пунктах временного размещения (ПВР). Но и те, кто отказался от эвакуации и остался на подтопленных территориях, не останутся без средств - им доставлять выплаты планируется с помощью вертолетов МЧС.

Задать все интересующие вопросы жители могут у специалистов горячих линий. Губернатор Амурской области Василий Орлов уже дал поручение в короткие сроки организовать единую горячую линию по вопросам осуществления всех выплат, куда сможет обратиться любой пострадавший гражданин. Свою горячую линию открыл и Росреестр, где помогают в восстановлении документов пострадавшим.