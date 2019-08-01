Путин выразил соболезнования родным зампреда Конституционного суда Ольги Хохряковой

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью заместителя председателя Конституционного суда (КС) Ольги Хохряковой. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Ольга Сергеевна Хохрякова посвятила себя служению закону, за годы ответственной работы внесла большой вклад в развитие конституционного правосудия в нашей стране, укрепление основ отечественной правовой системы, юридической науки и образования", - говорится в сообщении.

"Светлая память об этом замечательном, принципиальном и порядочном человеке, настоящем профессионале, навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, друзей", - добавил президент.

Ольга Хохрякова умерла в среду в Петербурге на 71-м году жизни. Она работала в Конституционном суде с 1995 года. Обязанности заместителя председателя КС Хохрякова исполняла последние 11 лет.