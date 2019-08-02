Кучерена призвал спрашивать у МВД разрешения использовать в кино полицейскую форму

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Общественный совет при МВД намерен поднять вопрос о необходимости получения разрешения у министерства, прежде чем использовать полицейскую форму при съемках фильмов. Об этом сообщил ТАСС председатель совета Анатолий Кучерена.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали актера московского театра "Современник" Дмитрия Смолева за публикацию видеоролика, где он одет в форму сотрудника ГИБДД. По результатам рассмотрения материалов административного дела по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") судом актеру назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

"Из этого ролика явствует, что человек, который одет в форму, явно проявляет неуважение к полицейским и дискредитирует службу органов внутренних дел. Конечно же, в данной ситуации вполне можно допустить, что снимается фильм, но это можно только предположить. Надо нам подумать, и я обсужу этот вопрос на Общественном совете при МВД, может быть, действительно, чтобы надевать форму или просто одеяние, которое похоже на полицейскую [форму], надо спрашивать разрешение у ведомства и объяснять, для чего нужна эта форма - для художественных или документальных фильмов", - сказал он.

Кучерена отметил, что хорошо относится к актерской профессии, но призвал помнить о том, что "в органах внутренних дел работают тысячи людей и не нужно делать такой плевок в адрес тех, кто добросовестно и честно работает в полиции".