Власти Венесуэлы выразили солидарность с народом США после стрельбы в Техасе

КАРАКАС, 4 августа. /ТАСС/. Руководство Венесуэлы соболезнует американским гражданам в связи со стрельбой в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), где погибли 20 человек и еще несколько десятков получили ранения. Об этом в субботу сообщил МИД латиноамериканской страны.

"Боливарианская Республика Венесуэла выражает свои искренние соболезнования и солидарность с народом США в связи со стрельбой в городе Эль-Пасо в штате Техас, в результате которой несколько человек погибли и десятки ранены. Мысли венесуэльского народа - с родственниками погибших", - говорится в сообщении ведомства. - Руководство Венесуэлы осуждает этот и другие акты насилия, направленные на запугивание общества".

Сообщения о стрельбе в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо поступили в полицию города в 10:39 (19:39 мск). Подозреваемый в нападении был задержан сотрудниками полиции, в настоящий момент проводится его допрос. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Эль-Пасо "ужасной". Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата, "чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства" в реагировании на инцидент.

Власти Венесуэлы наряду с канадским премьер-министром Джастином Трюдо одними из первых откликнулись на трагедию в Эль-Пасо.