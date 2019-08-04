В Иркутской области разыскивают граждан, еще не получивших сертификаты на жилье

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области призвали граждан, которые должны получить сертификат на новое жилье, обратиться в соответствующие инстанции. На сегодняшний день выдано лишь 200 сертификатов, сообщил в воскресенье на пресс-конференции губернатор региона Сергей Левченко.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко раскритиковал работу региональных властей по предоставлению подтопленцам нового жилья. По его словам, новое жилье не получил пока ни один из жителей города Нижнеудинск.

"Около 200 свидетельств (на приобретение жилья) выдано. Но возникла еще одна задача: мы начинаем искать людей, которые должны получить эти свидетельства. То есть люди уже получили акты обследования домов, а свидетельство не получено. Начинаем искать людей", - сказал Левченко.

Глава региона не уточнил, сколько всего граждан должны получить свидетельства на приобретение нового жилья.

Также, по словам Левченко, власти региона подали в федеральную регистрационную службу около 1,2 тыс. заявок, чтобы проверить возможное наличие у пострадавших граждан, подавших заявки на новое жилье, квартир в других регионах. Он пояснил, что необходимо проверить, какое жилье и в каких объемах есть у людей в других территориях; после этого будет решаться вопрос о выдаче сертификатов.