Роскосмос выразил соболезовнования в связи со смертью академика Кардашева

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" выразила соболезнования в связи со смертью в возрасте 87 лет академика Николая Кардашева.

"Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Николая Семеновича. Вечная память!", - говорится в сообщении корпорации, опубликованном в воскресенье.

Руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук, академик РАН Николай Кардашев умер 3 августа. Николай Кардашев - российский астроном, академик РАН, автор трудов по астрофизике и радиоастрономии. Автор "шкалы Кардашева" - классификации уровней технологического развития цивилизации по объемам потребляемой энергии. Лауреат Государственных премий СССР (1980, 1988).

В первой половине 1960-х годов совместно с коллегами Кардашев предложил важнейший метод современной радиоастрономии - радиоинтерферометрию со сверхдлинными базами. Развитием этого метода стал наземно-космический интерферометр "Радиоастрон", над которым Кардашев работал более трех десятилетий. В космический сегмент этой программы выходил спутник "Спектр-Р", проработавший на орбите 7,5 лет.