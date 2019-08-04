НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Флаги в Огайо будут приспущены в память о жертвах стрельбы, произошедшей в городе Дейтон в ночь на воскресенье. С таким заявлением выступил губернатор штата Майк Деуайн в Twitter.

"Я распорядился, чтобы флаги в Огайо были на половину приспущены в память о жертвах, лишившихся жизней сегодня утром", написал он, поблагодарив сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб. "Я поговорил с [мэром] Дейтона Нэн Вэйли и предложил любую поддержку на уровне штата", - указал Деуайн.

По меньшей мере девять человек погибли и 26 пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в центре Дейтона. Мэр города ранее отметила, что полицейским удалось ликвидировать преступника меньше, чем за одну минуту, хотя на нем был бронежилет. Медики в свою очередь не исключают, что число пострадавших еще может увеличиться.

Это уже вторая стрельба, произошедшая за сутки в США. Ранее в субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.