{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джонсон выразил соболезнования близким погибших в ходе стрельбы в Огайо и Техасе

Премьер-министр Великобритании назвал оба инцидента отвратительными проявлениями насилия

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе инцидентов со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо. Соответствующее сообщение глава британского правительства разместил на своей странице в Twitter.

На эту тему
Хронология громких инцидентов со стрельбой в США за последние 10 лет

"Глубоко опечален гибелью людей в результате стрельбы в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо). Сердцем мы сейчас с жертвами и всеми, кого коснулись эти отвратительные проявления насилия", - написал Джонсон.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Стрельба в Дейтоне была открыта в ночь на воскресенье. В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 26 получили ранения. Стрелок был застрелен полицией.

Теги
СШАВеликобританияДжонсон, БорисСтрельба в торговом центре в ТехасеСтрельба в Дейтоне
В ОБСЕ обеспокоены совершенными в США убийствами на почве ненависти к мигрантам
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьерг Сольрун Гисладоттир призвала Вашингтон расследовать эти террористические акты как преступления на почве ненависти
Читать полностью