Джонсон выразил соболезнования близким погибших в ходе стрельбы в Огайо и Техасе

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе инцидентов со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо. Соответствующее сообщение глава британского правительства разместил на своей странице в Twitter .

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"Глубоко опечален гибелью людей в результате стрельбы в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Огайо). Сердцем мы сейчас с жертвами и всеми, кого коснулись эти отвратительные проявления насилия", - написал Джонсон.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Стрельба в Дейтоне была открыта в ночь на воскресенье. В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 26 получили ранения. Стрелок был застрелен полицией.