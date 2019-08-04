Посетителям концерта Дженнифер Лопес в Москве рекомендуют заранее покупать билеты на метро

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Московское метро рекомендовало посетителям концерта певицы Дженнифер Лопес, который состоится вечером в Москве на стадионе " ВТБ Арена - центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", заранее приобретать билеты для поездки после завершения концерта. Об этом сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"Сегодня в 20:00 на стадионе "ВТБ Арена - центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" свой юбилейный концерт It's My Party Tour дает Дженнифер Лопес. Добираться до стадиона удобнее через станции метро "Динамо" (2), "Петровский парк" (8а, 11). <...> Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания концерта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на ближайших к стадиону станциях возможны ситуативные ограничения по просьбе полиции.