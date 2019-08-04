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Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Техасе и Огайо

Российский лидер направил телеграмму президенту США Дональду Трампу
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с инцидентами со стрельбой в городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).

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Об этом сообщается в воскресенье на сайте Кремля.

"Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо", - говорится в сообщении.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

Стрельба в Дейтоне была открыта в ночь на воскресенье. В результате погибли по меньшей мере девять человек, еще 26 получили ранения. Полиция ликвидировала стрелка.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияСтрельба в торговом центре в ТехасеСтрельба в Дейтоне
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