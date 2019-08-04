Россияне не пострадали в результате стрельбы в Дейтоне

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не получало информации о том, что кто-либо из граждан России пострадал в результате стрельбы в Дейтоне (штат Огайо). Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье Генконсульством в Facebook .

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"3 августа с.г. в г. Дейтон (штат Огайо) произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек, 27 раненых, - говорится в сообщении. - Генконсульство России в Нью-Йорке находится в контакте с представителями властей и правоохранительных органов штата. Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала".

"Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС дипломатический источник.