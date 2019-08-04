Ветеран ФСБ считает, что призывавший к насилию над детьми полицейских должен быть наказан

"Этот человек или вообще с полным отсутствием умственного развития, или провокатор, который намеренно пытался сталкивать полицию и протестующих. Только умственно неуравновешенные люди могут высказывать такие призывы. Если он психически здоров, он должен быть привлечен у уголовной отвественности за призывы к насилию и нести жесткое уголовное наказание", - сказал он.

По мнению ветерана спецподразделения "Альфа", блогер, разместивший угрозы в адрес близких родственников и детей сотрудников правоохранительных органов, должен быть сурово наказан.

По словам Гончарова, за подобные призывы есть уголовное наказание. "Человек с умственно отсталым развитием, который призывает убивать детей силовиков, должен получить суровое наказание по закону. Такой человек должен сидеть в тюрьме, а наказание должно быть однозначно жестким", - подчеркнул ветеран "Альфы".

По мнению Гончарова, в целом сотрудники правоохранительных органов действуют на несанкционированных акциях в рамках закона. "То, что я наблюдаю последние время, а у нас практически каждую неделю проходят так называемые протестные акции, я считаю, что наши правоохранительные органы действуют в рамках закона. Да, многие говорят, что это слишком, но давайте не путать жесткость с жестокостью. Жестко - правильная позиция, потому что люди защищают закон, а те кто провоцирует определенные деяния в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, должны получать отпор, должны привлекаться к административной и уголовной ответственности", - сказал он.

Обвинения в адрес блогера

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Владислава Синицы, разместившему в Twitter под ником "Макс Стеклов" запись с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, обеспечивающих безопасность во время несогласованных акций. Он задержан, ему предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенной публично, с угрозой применения насилия. По этой статье максимальное наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы. Следствие будет ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как установило следствие, Владислав Синица оставил под одним из постов о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, комментарий с угрозами в адрес детей сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих порядок во время мероприятий в столице. Таким образом он предлагает мстить властям за действия во время несогласованных акций. Там же он подтвердил, что сам участвует в незаконных митингах в Москве.

Угрозы в отношении детей сотрудников полиции вызвали возмущение пользователей соцсетей. Многие из них в комментариях призвали Следственный комитет России и МВД дать оценку таким заявлениям.