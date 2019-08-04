Эдита Пьеха выразила соболезнования в связи со смертью Вилли Токарева

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вилли Токарев, который скончался в возрасте 84 лет, был замечательным музыкантом и очень скромным человеком. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС народная артистка СССР Эдита Пьеха.

"Вилли Токарев был чудесным человеком, хорошо воспитанным, он был очень скромным. Очень жаль, что он ушел в мир иной. Он проработал в коллективе Александра Броневицкого "Дружба" не один год и был очень востребованным", - отметила Пьеха.

По ее словам, последний раз с Токаревым она общалась очень давно. "Мы с ним давно не общались, он, наверное, был в Москве, а я - в Ленинградской области", - добавила она.

Эдита Пьеха отметила, что ей нравилось исполнять песни, написанные для нее Токаревым. В частности, он написал для Пьехи песню "Дождь". "Не мне судить [каким он был музыкантом], я не музыковед и не критик, но мне его песни нравились, он мне доверял свои песни", - сказал собеседница агентства.