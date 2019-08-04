Спикер Палаты представителей США призвала положить конец вооруженному насилию в стране

"Мы не можем позволить, чтобы еще одна семья или сообщество страдали от боли и мучений из-за насилия с применением огнестрельного оружия. <...> Контролируемый республиканцами Сенат должен прекратить свое возмутительное препятствование и присоединиться к Палате представителей, чтобы положить конец ужасу и кровопролитию, которые в Америке каждый день вызывает насилие с применением огнестрельного оружия. Хватит, значит, хватит", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте в связи со стрельбой в американском городе Дейтон в штате Огайо.

За последние сутки в США произошли несколько инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали почти 30 человек. В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо (штат Техас). 20 человек, 26 были ранены, нападавший задержан. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 27. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).

Право на приобретение и ношение огнестрельного оружия гарантировано американцам второй поправкой к конституции США. Власти США предпринимали в последние годы попытки ужесточить контроль за оборотом оружия в свете неоднократно происходивших в стране инцидентов с его применением, но успехом эти усилия не увенчались.