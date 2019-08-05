Глава МИД Мексики сообщил еще об одном погибшем в Эль-Пасо соотечественнике

МЕХИКО, 5 августа. /ТАСС/. Власти Мексики подтвердили гибель еще одного соотечественника при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо в штате Техас в субботу. Об этом сообщил в воскресенье вечером в Twitter министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"В общей сложности к настоящему времени мы можем подтвердить гибель семи соотечественников", - написал глава внешнеполитического ведомства. По данным МИД, седьмой погибший мексиканец приехал в Техас из города Сьюдад-Хуарес на границе с США. Эбрард также сообщил, что в понедельник он прибудет в Эль-Пасо, чтобы "встретиться с пострадавшими и оказать им полную поддержку со стороны правительства Мексики". В воскресенье глава МИД заявил, что власти латиноамериканской страны считают стрельбу в торговом центре терактом против находящихся в США мексиканцев.

В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 20 человек, 26 получили ранения, нападавшего задержала полиция. В тот же день президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родственникам всех жертв.