Иркутские власти не получали от Генпрокуратуры претензий по статистике лесных пожаров

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области не получали претензий от Генеральной прокуратуры по поводу искажения статистики лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Лесные пожары в Сибири. Что делают власти? И как спастись от задымления?

В понедельник некоторые СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру сообщили, что Иркутская область и ряд других регионов, где действуют крупные лесные пожары, искажали статистику, приводили неверные данные о времени ликвидации очагов и занижали параметры возгораний.

"Из Генпрокуратуры у нас никаких претензий нет по поводу того, что какие-то не те данные были, поэтому нам сложно сейчас комментировать. Нам непонятно, с какими цифрами там не согласны", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области на утро понедельника, в регионе горит более 613 тыс. га леса. За сутки площадь очагов удалось сократить почти на 123 тыс. га благодаря применению авиации. С 1 августа в регионе работают самолеты Бе-200 МЧС России и Ил-76 Минобороны.