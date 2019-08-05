Губернатор Красноярского края поручил оказать адресную помощь пострадавшим после взрывов

ТАСС, 6 августа. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил оказать адресную материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрывов на складе с боеприпасами.

Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города Ачинска.

"Обеспечить необходимое оснащение пунктов временного размещения для эвакуированных граждан, включая обеспечение питания и медицинской помощи; предоставление адресной материальной помощи пострадавшим гражданам", - цитируют в администрации поручения главы региона.

Также среди поручений Усса организация транспортного сообщения между пунктами временного размещения и железнодорожными вокзалами города Ачинска и Красноярска с информированием населения о графике движения поездов и организованных пунктах временного размещения.

Глава региона также поручил обеспечить охрану порядка и имущества эвакуированных жителей.

"Главному управлению МВД России по Красноярскому краю поручаю организовать охрану общественного порядка. Организовать охрану личного имущества населения в зоне проводимых работ. Обеспечить безопасность дорожного движения по федеральной автодороге Р-255 от Ачинска до Красноярска", - приводятся в сообщении администрации города слова губернатора.

Кроме того, Усс поручил Министерству здравоохранения Красноярского края организовать медицинское обеспечение в зоне чрезвычайной ситуации, в местах размещения эвакуированных жителей и по ходу движения эвакуируемого населения.

Министерству социальной политики Красноярского края поручено обеспечить психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации и меры социальной поддержки, уделив особое внимание маломобильным гражданам и семьям с детьми.

В новость были внесены изменения (01:09 мск) - добавлена информация о поручениях полиции и региональному Минздраву.