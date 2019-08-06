Байден выступил за запрет владения боевым оружием в США после выборов 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден в свете произошедших в выходные дни случаев массового расстрела людей в американских городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо) обещал в случае избрания президентом страны добиться полного запрета на владение боевым огнестрельным оружием. Об этом Байден заявил в понедельник в интервью телекомпании CNN .

"Суть дела состоит в том, что боевое оружие следует объявить вне закона. И точка", - отметил он. "Во второй поправке [к Конституции США] не говорится о том, что нельзя ограничивать виды оружия, которым люди могут владеть. Нельзя покупать базуки и иметь огнеметы", - добавил Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

Он высказался против принудительной конфискации такого оружия у владельцев в США и предпочитает "убрать стволы с улиц" посредством "национальной программы выкупа".

Бывший вице-президент в очередной раз обвинил президента США Дональда Трампа в риторике, направленной на внесение раскола в американское общество, в поощрении "расизма, фанатизма и идеи превосходства белой расы". "Создается такое впечатление, что он полностью отошел от теории того, что мы [американцы] являемся одним народом", - утверждал Байден.

В субботу в результате бойни в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).