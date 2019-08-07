Администрация "Холдоми" просит власти Хабаровского края помочь с выплатами компенсаций

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Администрация горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого произошел пожар в палаточном лагере, унесший жизни детей, обратилась к главе региона Сергею Фургалу за содействием в выплате компенсаций. Об этом сообщается на сайте организации.

"Просим вашего содействия в исполнении обязательств перед пострадавшими в трагедии, случившейся на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Согласно вашему распоряжению ... на территории горнолыжного комплекса введен режим ЧС, в рамках которого, до его отмены деятельность компании ООО "Экстрим-Сервис" - [владельца комплекса и лагеря] приостановлена. Соответственно приостановлены работа "Холдоми" и все банковские и иные кассовые операции нашей организации. В связи с этим мы не можем начать выплату компенсаций пострадавшим и вынуждены инициировать массовые сокращения", - говорится в обращении, опубликованном на сайте.