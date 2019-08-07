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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае

Администрация "Холдоми" просит власти Хабаровского края помочь с выплатами компенсаций

По данным организации, ранее были приостановлены все ее банковские и другие кассовые операции

ХАБАРОВСК, 7 августа. /ТАСС/. Администрация горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого произошел пожар в палаточном лагере, унесший жизни детей, обратилась к главе региона Сергею Фургалу за содействием в выплате компенсаций. Об этом сообщается на сайте организации.

"Просим вашего содействия в исполнении обязательств перед пострадавшими в трагедии, случившейся на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Согласно вашему распоряжению ... на территории горнолыжного комплекса введен режим ЧС, в рамках которого, до его отмены деятельность компании ООО "Экстрим-Сервис" - [владельца комплекса и лагеря] приостановлена. Соответственно приостановлены работа "Холдоми" и все банковские и иные кассовые операции нашей организации. В связи с этим мы не можем начать выплату компенсаций пострадавшим и вынуждены инициировать массовые сокращения", - говорится в обращении, опубликованном на сайте.

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Ранее после трагедии администрация заявляла о намерении выплатить компенсации погибшим и пострадавшим, а также вернуть деньги за приобретенные путевки в лагерь.

Отмечается, что предварительная сумма средств, возвращаемых за путевки, составляет 9,9 млн рублей, а по заявлениям на выплату компенсаций за материальный и моральный ущерб - 2,8 млн рублей. "Сумма инициативной компенсации пострадавшим пока не определена в силу технических причин", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайПожар в палаточном лагере в Хабаровском крае
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