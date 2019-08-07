Владелец попавшего в ДТП в Подмосковье автобуса выплатит компенсации пострадавшим

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Перевозчик "Домтрансавто", автобус которого утром в среду попал в ДТП, выплатит по 1 млн рублей пострадавшим и по 2 млн рублей семьям погибших в аварии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Сегодня около 10:00 в городском округе Долгопрудный произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 368, который обслуживает компания "Домтрансавто" <…> Перевозчик выплатит семьям погибших по 2 млн рублей, пострадавшим - 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В Минтрансе добавили со ссылкой на данные перевозчика, что автобус 2019 года выпуска был технически исправным, а водитель прошел предрейсовый контроль и был здоров. Сегодня был первый его рабочий день после выходных.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще два - водитель и пассажир - пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с остановкой в городе Долгопрудном. Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Долгопрудного. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что водителю автобуса, по предварительной информации, стало плохо за рулем, что и привело к ДТП.