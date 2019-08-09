Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась до 883 тыс. га

ЯКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Якутии за сутки сократилась на 1 тыс. га - до 883 тыс. га, сообщили в пятницу в региональном министерстве экологии.

"В республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров: из них действующих - восемь, локализовано четыре пожара. Площадь лесных пожаров составляет 1 178 га. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 881 тыс. 881 га", - сказано в распространенном сообщении.

Пожары тушат 639 человек, в том числе 104 работников службы наземной охраны лесов, 270 парашютистов и десантников-пожарных, пять работников лесничества. Мобилизовано 150 человек из числа местного населения, 110 сотрудников МЧС, задействовано 40 единиц техники.

Лесопожарные формирования и космический мониторинг следят за 147 зарегистрированными термоточками в труднодоступных и удаленных лесах на территории республики.

В некоторых городах и селах, в том числе в Якутске, сохраняется задымленность, вызванная лесными пожарами в Якутии и соседних регионах. В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах увеличен запас лекарств, медицинских масок и ватно-марлевых повязок на случай ухудшения ситуации.