WSJ: Вайнштейн успел до скандала выручить $56 млн от продажи домов

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн сумел продать шесть объектов недвижимости за $55,9 млн за полгода до публикаций, изобличающих его в домогательствах и изнасилованиях. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal .

По данным ее источников, объекты недвижимости были проданы в период с октября 2017 года по апрель 2018 года. Продюсер в апреле этого года продал также офисные помещения, принадлежавшие ему и его брату Роберту.

Сотрудники газеты поговорили с Лесли Коэн, которая купила у Вайнштейна дом в штате Коннектикут за три дня до скандальных публикаций о нем. Женщина заявила, что она была крайне огорчена данным обстоятельством и сочла, что ее обманули, заранее не поставив в известность о нравах владельца дома.

Издание напоминает, что продюсер в мае предложил выплатить $44 млн потерпевшим и кредиторам, которые вели дела с его продюсерской компанией Weinstein Company до ее банкротства.