Энергокомпании РФ на период непогоды подготовили резервные источники электроснабжения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские энергетические компании подготовили резервные источники снабжения, с помощью которых при необходимости будут обеспечены электроэнергией социально значимые объекты. Эта мера была принята из-за ожидаемых сильных дождей, шквалистого ветра и повышенной грозовой активности в регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщило в пятницу Минэнерго.

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"Подготовлены резервные источники снабжения (РИСЭ), с помощью которых при необходимости будут обеспечены электроэнергией социально значимые объекты на время устранения технологических нарушений. Заблаговременно оповещены региональные штабы и по факту изменения оперативной обстановки, а также при получении предупреждений от Гидрометцентра России ситуация будет рассматриваться в рамках их заседаний на время устранения технологических нарушений", - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что специалисты постоянно контролируют ситуацию с электроснабжением в ряде регионов из-за непогоды. Аварийные службы энергокомпаний приведены в режим повышенной готовности, организован непрерывный мониторинг погодной обстановки.