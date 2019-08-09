Власти Северодвинска заявили, что радиационный фон в городе после ЧП остается в норме

ТАСС, 9 августа. Радиационный фон в Северодвинске Архангельской области в течение суток после взрыва на военном полигоне не менялся и оставался в пределах нормы. Об этом ТАСС сообщили в отделе гражданской защиты городской администрации.

"У нас круглосуточно проводится мониторинг [радиационной обстановки] в автоматическом режиме. [За сутки] изменений не было, все нормально", - сказал начальник отдела Валентин Магомедов.

В пресс-службе администрации Северодвинска ТАСС также сообщили, что радиационный фон в городе находится в норме и каких-либо дополнительных мероприятий по измерению уровня радиации не запланировано.

Ранее сообщалось, что в четверг в Северодвинске в течение получаса фиксировался повышенный уровень радиации - датчики станций измерения показывали 2 микрозиверта в час при аварийном уровне в 0,6 микрозивертов в час. При этом, по данным администрации, вскоре уровень резко снизился, опасности такой скачок показателей для населения не представлял.

По данным Федеральной информационно-аналитической системы Росгидромета, за последнюю неделю на посту измерения уровня радиации в Северодвинске также не зафиксировано серьезных изменений радиационного фона, а в день ЧП даже зафиксировано снижение среднего значения - 5 августа в понедельник среднее значение было на уровне 0,1 микрозиверта в час, а среднее значение в день ЧП зафиксировано на уровне 0,095 микрозиверта в час. Сегодня в 6:00 мск датчики зафиксировали значение в 0,09 микрозиверта в час.