Младший сын Алена Делона рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта

ПАРИЖ, 11 августа. /ТАСС/. Ален-Фабьен Делон, младший из двух сыновей актера Алена Делона, опубликовал в воскресенье на своей странице в Instagram сообщение, в котором заверил, что его отец идет на поправку после перенесенного инсульта. Сообщение сопровождается фотографией, сделанной в больнице в период после операции, - на ней запечатлен сильно похудевший, но улыбающийся 83-летний актер, сидящий в кресле.

В минувший четверг старший сын Делона, Антони, впервые сообщил, что его отец, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии. По его сведениям, инсульт сопровождался "небольшим" кровоизлиянием в мозг, состояние актера после операции стабилизировалось, и он "чувствует себя все лучше". На следующий день Анушка, дочь актера, находящаяся при нем в швейцарской клинике, привела противоречащие сведения, сообщив, что инсульт сопровождался сильным кровоизлиянием между внутренней поверхностью черепа и мягкой оболочкой мозга. Тем не менее она также заверила, что ее отец не только успешно поправляется, но и вынашивает новые актерские планы.

Теперь Ален-Фабьен Делон написал: "Спасибо всем за все ваши послания поддержки, которые радуют сердце. Как видите, Ален Делон чувствует себя все лучше и лучше. Он целует вас всех".

Сведения об ухудшении здоровья актера появились еще в начале лета. Еще 14 июня журнал Closer, пишущий о жизни звезд, сообщил, что Делон доставлен в Американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за повторяющихся приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение в ближайшее время. В качестве одной из причин частых головных болей врачи подозревали сердечную аритмию.

Однако вскоре после этого Closer сообщил, что у актера произошел инсульт. Долгое время эта информация оставалась неподтвержденной.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино. Награду ему вручила дочь Анушка, и актер был тронут до слез.