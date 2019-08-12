В ночь на 12 августа в четырех регионах России температура опустилась ниже ноля

ТАСС, 12 августа. Синоптики зафиксировали ночные заморозки в нескольких регионах России в ночь на 12 августа - температура опустилась до -1 -2 градусов. Об этом ТАСС в понедельник сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Минувшей ночью отмечались заморозки в Карелии и Вологодской области до -1, в Архангельской области и Коми - до -2 градусов", - сказала она.

Температура до -2 градусов может отмечаться в этих регионах и в Мурманской области также в ближайшие несколько ночей, добавила она.